أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بإصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في إحدى مطاعم مدينة فيكسبيرغ، بولاية ميسيسيبي الأمريكية.

وأشارت الوكالة، إلى أنه وبحسب ما ذكر التلفزيون المحلي “دبل- جي- تي- في”، فإن الشرطة وجدت فور وصولها إلى مكان الحادث، جريحا واحدا ملقى أمام المطعم، إضافة إلى أربعة آخرين مصابين داخل المطعم.

وأشار التلفزيون المحلي، إلى أن “جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى، ولا تشكل إصاباتهم أي خطر على حياتهم”.

وذكر التلفزيون أن الشرطة اعتقلت مطلق النار ويبلغ من العمر 21 عاما، وبدأت في استجوابه، لمعرفة دوافعه لإطلاق النار.

المصدر: وكالات