اعتمدت اللجنة المركزية الروسية للانتخابات الوثائق التي تقدم بها غريغوري يافلينسكي، كمرشح للرئاسة الروسية، عن حزب “يابلوكا” (التفاحة)، ومنحته موافقة على فتح حساب مصرفي انتخابي.

كما وافقت اللجنة الانتخابية المركزية على تسجيل 51 مفوضا من حزب “يابلوكا” (اليسار الوسط)، ومنهم زعيمة الحزب، إميليا سلابونوفا، وثلاثة آخرون مفوضون في المسائل المتعلقة بالقضايا المالية لحملة يافلينسكي الانتخابية.

ونص قرار الموافقة الصادر عن اللجنة المركزية للانتخابات الروسية على أنه “يسمح للمرشح لمنصب رئيس الاتحاد الروسي، غريغوري ألكسيفيتش يافلينسكي، بفتح حساب مصرفي انتخابي خاص من أجل إنشاء صندوق مالي انتخابي”.

ويتوجب على أي مرشح لرئاسة روسيا، بحسب القوانين الروسية المعمول بها، أن يشرع بعد الموافقة على وثائقه ومنحه حسابا مصرفيا، في تجميع 100 ألف توقيع من المواطنين الداعمين له بحيث لا يتعدى جمع أكثر من 2500 توقيع من الإقليم الواحد.

وبعد تجميع التواقيع ينبغي على المرشح أن يقدم الأوراق للّجنة للتدقيق في صحة الأسماء وبناء على صحة التواقيع ومطابقتها للبيانات الشخصية للمواطنين الموقعين على دعم المرشح، تعلن الموافقة النهائية على المرشح بعد 10 أيام من تسليم ملف التواقيع.

وتعتبر هذه المرة الرابعة التي يترشح فيها يافلينسكي لانتخابات الرئاسة، فقد حاز في انتخابات عام 1996 على المركز الرابع، وفي الدورة التي تلتها في العام 2000 على المركز الثالث، أما في عام 2012 فلم تسمح لجنة الانتخابات المركزية له بالمشاركة في الانتخابات بعد إثبات اللجنة بطلان 25% من التواقيع المطلوبة من داعميه لإعطائه الموافقة النهائية لخوض الانتخابات كمرشح لرئاسة روسيا.

يشار إلى أن الانتخابات الرئاسية الروسية القادمة التي بدأ المرشحون خوض غمارها منذ الـ18 ديسمبر الجاري، ستجري في الـ 18 مارس 2018.

المصدر: وكالات