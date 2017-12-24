قررت شركة “طيران الإمارات” تعليق رحلاتها من وإلى تونس ابتداء من يوم الاثنين الـ25 ديسمبر.

وكانت إدارة مطار قرطاج الدولي أعلنت الجمعة 22 كانون الأول، تلقيها إشعارا من شركة “طيران الإمارات” بمنع التونسيات من استقلال طائراتها في اتجاه الإمارات، باستثناء الحاصلات على إقامة في الإمارات أو صاحبات جوازات السفر الدبلوماسية دون تحديد سن معينة أو تاريخ انتهاء هذه الإجراءات، وهذا يشمل أيضا رحلات العبور.

وعلى إثر ذلك استدعت وزارة الخارجية التونسية سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في تونس إلى مقر الوزارة، للاستفسار وطلبت توضيحات بخصوص الإجراء المتعلق بمنع التونسيات من السفر عبر الشركة الإماراتية.

وأثارت مسألة حظر سفر التونسيات على متن رحلات “طيران الإمارات” باتجاه دبي، موجة غضب واستياء كبيرة في تونس، رغم التراجع عن القرار في وقت لاحق.

من جانبه قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، إن القرار اتخذ لأسباب أمنية، وكتب قرقاش في تغريدة على موقع “تويتر” “تواصلنا مع الإخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية”.

وأضاف قرقاش “في الإمارات نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة ونقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صمام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة”.

ودعت منظمات المجتمع المدني ونشطاء في تونس إلى تنظيم وقفة احتجاجية غدا الاثنين أمام مقر السفارة الإمارات في تونس.

المصدر: وكالات