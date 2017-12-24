قررت تونس الأحد تعليق رحلات شركة طيران الامارات “من وإلى تونس” في خطوة هدفها الرد على اجراء استهدف سفر التونسيات على متن رحلات متوجهة الى دولة الامارات خلال الايام الماضية.

وذكرت وزارة النقل على فيسبوك انها قررت “تعليق رحلات شركة الخطوط الإماراتية من وإلى تونس الى حين تمكن الشركة من ايجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقا للقوانين والمعاهدات الدولية”.

وأعلنت الحكومة الاماراتية الاحد ان تأخير صعود تونسيات على متن رحلات متوجهة الى الامارات خلال الايام الماضية مرده “معلومة أمنية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية