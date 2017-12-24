توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين في لبنان غائما جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج صباحية متفرقة على ارتفاع 1200م، يتحسن الطقس تدريجا خلال النهار.

– الحال العامة: يقع الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي يؤدي الى طقس بارد وماطر يستمر حتى يوم الإثنين.

– الطقس المتوقع في لبنان:اليوم الأحد:غائم مع أمطار غزيرة أحيانا مصحوبة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب 75كلم/س 90 كلم/س شمال البلاد) يرتفع معها موج البحر لأربعة أمتار، كما يبدأ تساقط الثلوج على ارتفاع 1700م ويتدنى تدريجيا مع الإنخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة ليلامس 1300م ليل الأحد/الإثنين. الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة وأمطار وثلوج صباحية متفرقة على ارتفاع 1200م، يتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار. الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع درجات الحرارة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 9 درجات، في الداخل من 6 الى 8 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 45 كلم/س، وتشتد لتقارب 70كلم/س .

– الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 85 بالمئة.

– حال البحر: مائج إلى هائج. حرارة سطح الماء: 21 درجة.

– الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

– ساعة شروق الشمس:6,41 ساعة غروب الشمس: 16,35 .

المصدر: مصلحة الأرصاد الجوية