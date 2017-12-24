أوصت لجنة تابعة للجمعية التأسيسية في فنزويلا السبت باطلاق سراح أكثر من 80 معارضا.

وقالت رئيسة الجمعية التأسيسية ديلسي رودريغيز التي ترأس ايضا “لجنة الحقيقة” المكلفة التحقيق في حركات الاحتجاج ضد رئيس البلاد انها سلمت مادورو والهيئات القضائية المختصة هذه التوصية.

وأضافت “نأمل ان يتم ذلك خلال الساعات المقبلة”. مشددة على ان عيد الميلاد هو “مناسبة للمصالحة”.

وأوضحت رودريغيز أن المعتقلين محتجزين حاليا في سجون مدنية او في مراكز اعتقال عسكرية،مشيرة الى ان اللجنة اقترحت ان يقوموا بأعمال للصالح العام بدلا من بقائهم في السجن.

المصدر: الوكالة الفرنسية