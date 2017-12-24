أعلنت رئيسة الجمعية الوطنية التأسيسية ديلسي رودريغيز السبت ان فنزويلا قررت اعتبار السفير البرازيلي روي بيريرا والقائم بالاعمال الكندي كريب كواليك “شخصين غير مرغوب فيهما”.

وقالت رودريغيز انه في اطار “صلاحيات الجمعية التأسيسية،قررنا اعتبار سفير البرازيل شخصا غير مرغوب فيه حتى اعادة النظام الدستوري الذي انتهكته الحكومة في هذا البلد الشقيق”، في اشارة الى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.

وتدهورت العلاقات بين كراكاس وبرازيليا منذ تولى تامر الحكم قبل عام ونصف عام بعد اقالة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف التي كان نائبا لها.

وسارعت الحكومة البرازيلية الى ادانة قرار كراكاس.

المصدر: الوكالة الفرنسية