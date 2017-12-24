أعلنت بيونغ يانغ الأحد انها تعتبر العقوبات الجديدة التي فرضها مجلس الامن الدولي عليها الجمعة بسبب برنامجيها البالستي والنووي “عملا حربيا” ضد كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية “نرفض بالكامل العقوبات الاخيرة للامم المتحدة (…) ونعتبرها اعتداء صارخا على سيادة جمهوريتنا وعملا حربيا يقضي على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة”.

وكان مجلس الامن الدولي فرض الجمعة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ترمي الى الحد من وارداتها النفطية الحيوية لبرنامجيها الصاروخي والنووي.

المصدر: الوكالة الفرنسية