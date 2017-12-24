أعلن نائب رئيس بلدية دافاو في جنوب الفيليبين الأحد ان السلطات المحلية ترجح مقتل 37 شخصا في حريق ضخم شب السبت في مركز تسوق في المدينة التي يتحدر منها رئيس البلاد رودريغو دوتيرتي.

وكتب باولو دوتيرتي وهو نجل الرئيس، على صفحته على موقع فيسبوك ان المسؤول عن جهاز الحماية المدنية في دافاو قال ان فرص هؤلاء الاشخاص الي37 في ان يكونوا قد نجوا من الحريق “معدومة”.

واندلع الحريق صباح السبت في مركز تسوق “نيو سيتي” المؤلف من أربع طبقات مما ادى الى احتجاز اشخاص كثيرين بداخله ولا سيما في مركز الاتصالات الواقع في الطبقة الاخيرة، بحسب ما اعلن لوكالة فرانس برس الضابط في شرطة المدينة رالف كانوي.

واضاف الضابط ان الحريق كان لا يزال مستعرا قبيل طلوع فجر الأحد.

المصدر: الوكالة الفرنسية